Prezydent USA zabrał głos w sprawie gubernatora oskarżanego o molestowanie

Amerykański prezydent Joe Biden odniósł się do sprawy oskarżeń o molestowanie seksualne wysuwanych wobec gubernatora Nowego Jorku w ostatnich tygodniach. Nie przyłączył się do apeli, by Andrew Cuomo ustąpił ze stanowiska. Mówił, aby poczekać na rezultaty prowadzonego w tej sprawie dochodzenia.