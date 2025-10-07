Prezydent Finlandii Alexander Stubb pojawił się w Białym Domu Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Podczas poniedziałkowego briefingu prasowego w Białym Domu Karoline Leavitt poinformowała, że prezydent Finlandii Alexander Stubb złoży w czwartek wizytę w Białym Domu. Nie podała jednak powodów wizyty, ani spodziewanych tematów rozmów.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: To jeden z ulubionych polityków Trumpa w Europie. Kim jest Alexander Stubb?

Stubb był już w Białym Domu w sierpniu tego roku podczas wizyty ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego i europejskich przywódców z "koalicji chętnych", poświęconej gwarancjom bezpieczeństwa dla Ukrainy.

Alexander Stubb i Donald Trump Źródło: Michael Kappeler/PAP

Wcześniej, w marcu, fiński prezydent, który studiował i grał w golfa w Stanach Zjednoczonych, spotkał się z Trumpem na jego polu golfowym na Florydzie. Stubb miał wtedy przekonać prezydenta USA - przynajmniej na chwilę - że nie powinien ufać Władimirowi Putinowi. "Wall Street Journal" określił Stubba czołowym partnerem Trumpa wewnątrz Unii Europejskiej.

Trump gotowy użyć "kija" wobec Rosji

Według Bloomberga, obaj utrzymują kontakt - SMS-owy lub telefoniczny - kilka razy w tygodniu. Stubb powiedział w ubiegłym tygodniu, że Trump jest gotowy, by użyć "kija" wobec Rosji, po tym, gdy zawiodło go podejście oparte o "marchewkę". - Teraz to tylko kwestia, jak dużego kija użyje - powiedział w rozmowie z przedstawicielami europejskich mediów.

Tuż po ogłoszeniu wizyty, Trump zamieścił na swoim portalu społecznościowym link do wrześniowego wywiadu ze Stubbem, w którym fiński przywódca chwalił jego podejście do negocjacji w sprawie wojny w Ukrainie.

We wtorek Waszyngton odwiedzi natomiast premier Kanady Mark Carney, dla którego będzie to druga wizyta w Białym Domu. Leavitt zapowiedziała, że głównym tematem rozmów będą kwestie handlowe.

OGLĄDAJ: TVN24 HD