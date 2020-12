Joe Biden zaszczepił się przeciwko COVID-19

Prezydent elekt Stanów Zjednoczonych Joe Biden otrzymał w poniedziałek pierwszą dawkę szczepionki Pfizera i BioNTech przeciw COVID-19. Wydarzenie, do którego doszło w szpitalu w Newark w stanie Delaware było transmitowane w telewizji. 78-letni demokrata wezwał Amerykanów do zaszczepienia się, gdy tylko będą mieli taką możliwość.

Podanie szczepionki przyszłemu przywódcy USA było transmitowane w telewizji. Odbyło się to w szpitalu w Newark w stanie Delaware, gdzie Joe i Jill Bidenowie mieszkają od lat.

Za trzy tygodnie prezydent elekt otrzyma drugą dawkę szczepionki Pfizera i BioNTech. Oznaczać to będzie pełną możliwą do zapewnienia przez szczepionkę odporność przed zaprzysiężeniem demokraty na 46. prezydenta USA. Z racji na wiek (78 lat) znajduje się on w grupie podwyższonego ryzyka.