Trump zapowiada "płynne i uporządkowane przekazanie władzy"

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zobowiązał się na opublikowanym w mediach społecznościowych nagraniu z Białego Domu do płynnego przekazania władzy 20 stycznia. Potępił środowy atak jego zwolenników na Kapitol. - Jestem oburzony przemocą, bezprawiem i wyrządzonym spustoszeniem - oświadczył.

Na wstępie swojego opublikowanego w czwartek na Twitterze wystąpienia z Białego Domu - odnosząc się do wtargnięcia jego zwolenników do gmachu Kapitolu - prezydent USA Donald Trump podkreślił, że jest "oburzony przemocą, bezprawiem i wyrządzonym spustoszeniem". - Natychmiast skierowałem Gwardię Narodową i służby federalne do zabezpieczenia budynku i usunięcia z niego intruzów - przekazał.

- Ameryka jest i zawsze będzie krajem prawa i porządku. Demonstranci, którzy wtargnęli do Kapitolu, zbrukali siedzibę amerykańskiej demokracji. Tym, którzy posługują się przemocą mówię: nie reprezentujecie naszego kraju. A tym, którzy złamali prawo: zapłacicie za to - zapewnił Donald Trump. - Dopiero co przebrnęliśmy przez trudne wybory i emocje wciąż są rozgrzane. Ale teraz trzeba ochłonąć i przywrócić spokój. Musimy zająć się codziennymi sprawami Ameryki - dodał prezydent.

"Jestem oburzony przemocą, bezprawiem i wyrządzonym spustoszeniem" Twitter/@realDonaldTrump

"Służenie wam było największym zaszczytem mojego życia"

Donald Trump zwrócił uwagę na fakt, że w środę Kongres zatwierdził wyniki wyborów. - Zaprzysiężenie nowej administracji odbędzie się 20 stycznia. Koncentruję się teraz na zapewnieniu płynnego i uporządkowanego przekazania władzy - powiedział. - Ten moment wymaga uzdrowienia i pojednania - podkreślił.

Prezydent USA zwrócił również uwagę, że rok 2020 był czasem wyzwań dla amerykańskiego narodu. - Złowroga pandemia wywróciła życie naszych obywateli, uziemiła miliony ludzi w domach, zniszczyła naszą gospodarkę, a wielu pozbawiła życia - ocenił. - Do pokonania tej pandemii i odbudowania największej gospodarki świata trzeba wspólnej pracy nas wszystkich - wyjaśnił.

Prezydent USA w swoim wystąpieniu przekonywał, że Amerykanie muszą "na nowo skupić się na wartościach obywatelskich, patriotyzmie, wierze, dobroczynności, wspólnocie i rodzinie". - Musimy ożywić uświęcone więzy miłości i lojalności, które czynią z nas jedną narodową rodzinę. Obywatele naszego kraju. Służenie wam jako prezydent było największym zaszczytem mojego życia. Zaś wy, moi cudowni zwolennicy: wiem, że czujecie zawód. Ale wiedzcie, że nasza niezwykła podróż dopiero się zaczyna - przekazał Donald Trump.

"Walczyłem o amerykańską demokrację"

Prezydent przyznał, że jego sztab wykorzystał wszystkie możliwe środki prawne, by podważyć wynik tych wyborów. - Moim jedynym celem, było zapewnienie uczciwości głosowania - wytłumaczył.

- W ten sposób walczyłem o amerykańską demokrację. Wciąż jestem głęboko przekonany, że musimy zreformować prawo wyborcze tak, by móc weryfikować tożsamość i uprawnienia do głosowania każdego wyborcy. I by przywrócić wiarygodność wyborów - dodał na zakończenie swojego wystąpienia.

"Walczyłem o amerykańską demokrację" Twitter/@realDonaldTrump

Autor:asty//now

Źródło: TVN24