"Nie będzie wyjątków". Donald Trump ostrzega: nawet 10 lat więzienia za niszczenie pomników

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump oświadczył, że upoważnił władze federalne do zatrzymywania osób niszczących pomniki, z zagrożeniem karą do 10 lat więzienia za takie czyny. To reakcja na obalanie i dewastowanie pomników postaci historycznych, zwłaszcza kojarzonych z niewolnictwem i kolonializmem.