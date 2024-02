Prawybory republikanów w Nevadzie wygrał "żaden z powyższych kandydatów"

Prawybory w Nevadzie

Jak tłumaczy NBC News, wtorkowe prawybory zorganizowane zostały przez władze stanowe, które do ich przeprowadzenie zobowiązane są prawem. Jednocześnie organizację własnych wieców prawyborczych zapowiedziała Partia Republikańska. Mają się one odbyć w czwartek. Co ważne, zgodnie z decyzją lokalnych struktur partii, to właśnie wygranie partyjnego wiecu, a nie stanowych prawyborów, zadecyduje o zdobyciu poparcia delegatów, które będzie decydować o tym, kto zdobędzie republikańską nominację do startu w wyborach prezydenckich.