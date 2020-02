Opóźnione wyniki prawyborów w Iowa. "Powszechny chaos"

Wygląda na to, że to będzie długa noc - powiedział w poniedziałek wieczorem lokalnego czasu w Iowa były wiceprezydent USA Joe Biden, który ubiega się o prezydencką nominację demokratów. Z powodu problemów technicznych Partia Demokratyczna z opóźnieniem ogłosi wyniki swych prawyborów w tym stanie.

Prawybory odbywają się we wszystkich stanach zgodnie z zasadami wyznaczonymi przez nie same. W trzymilionowym rolniczym stanie Iowa odbyły się tzw. caucuses, czyli lokalne zebrania zarejestrowanych członków partii.

Długa noc w Iowa

Partia Demokratyczna miała ogłosić wyniki późnym wieczorem czasu lokalnego w poniedziałek, ale tak się nie stało. Przewidywany początkowo kolejny termin, czyli wtorkowy poranek, także prawdopodobnie nie zostanie dotrzymany. Stacja CNN poinformowała, że źródła potwierdzają, iż stanie się to "o jakiejś porze we wtorek".

Rzeczniczka demokratów w Iowa Mandy McClure tłumaczyła, że powodem opóźnienia są nieścisłości w zgłoszonych lokalnych rezultatach, a partia prowadzi obecnie kontrolę. - Obok systemów elektronicznych do zliczania wyników korzystamy również ze zdjęć rezultatów i dokumentów na papierze, by sprawdzić, że wyniki się zgadzają - zastrzegła. Przedstawiciele demokratów wykluczają atak hakerski.

"To nie są tylko kolejne wybory"

Do końcowych rezultatów z wystąpieniami nie czekali czołowi pretendenci demokratów do prezydenckiej nominacji.

- Zgodnie ze znakami idziemy do New Hampshire zwycięscy - stwierdził były burmistrz South Bend w Indianie Pete Buttigieg, wymieniając kolejny stan, gdzie odbędą się prawybory.

- Wygląda na to, że to będzie długa noc, ale czuję się dobrze - powiedział Biden podczas sześciominutowego przemówienia. - Partia Demokratyczna w Iowa pracuje nad doprowadzeniem (prawyborów - red.) do porządku - zapewnił. Jego zdaniem "to nie są tylko kolejne wybory". - One znacznie wykraczają poza naszą partię. Chodzi o zakończenie pewnej ery - przekonywał były wiceprezydent. Dodał, że dziś "wszyscy wiedzą, kim jest Donald Trump".