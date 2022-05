Joe Biden o wycieku z Sądu Najwyższego w sprawie aborcji: oni pójdą dalej

Prezydent USA Joe Biden ocenił w środę, że ewentualne uchylenie przez Sąd Najwyższy prawa do aborcji "może pociągnąć za sobą dalsze decyzje, jak prawo do małżeństwa osób tej samej płci czy prawo do antykoncepcji".

- Zapamiętajcie moje słowa: oni pójdą dalej. Chodzi o decyzję Sądu Najwyższego co do prawa do małżeństw tej samej płci - powiedział prezydent w Chicago na przyjęciu dla donatorów Partii Demokratycznej dodając, że dotyczy to także prawa do antykoncepcji.