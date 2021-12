Chcą rewizji kompromisu aborcyjnego. Sąd Najwyższy zdecyduje, czy zaostrzyć prawo

Obowiązujący aktualnie amerykański kompromis aborcyjny został wykuty na podstawie orzecznictwa Sądu Najwyższego. Kluczowy w tej kwestii był wyrok w słynnej sprawie Roe kontra Wade z 1973 roku. Sędziowie uznali wówczas, że konstytucja USA zapewnia kobietom prawo dostępu do procedury aborcyjnej. Orzeczenie to doprowadziło do legalizacji aborcji w całych Stanach Zjednoczonych, jednocześnie pozwalając stanom na ograniczanie tego prawa tylko do pierwszej połowy ciąży. Wyrok z 1973 roku został potwierdzony późniejszą decyzją Sądu Najwyższego w sprawie Casey kontra Planned Parenthood z 1992 roku. Oba orzeczenia w praktyce zakazały ograniczania prawa do aborcji przed osiągnięciem przez płód zdolności do samodzielnego przeżycia, a więc do około 24. tygodnia ciąży.