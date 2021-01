Prawnik Trumpa przemawiał przed atakiem na Kapitol. Grożą mu za to konsekwencje

Stowarzyszenie Adwokatów (Bar Association) stanu Nowy Jork w USA rozpoczęło dochodzenie, mające na celu usunięcie z tego grona osobistego prawnika prezydenta Donalda Trumpa Rudy'ego Giulianiego. Wiąże się to z jego przemówieniem z 6 stycznia do uczestników demonstracji na Kapitolu w Waszyngtonie.

"Jeśli się pomylimy, zrobią z nas głupców, ale jeśli mamy rację, wielu z nich pójdzie do więzienia. (…) Przeprowadźmy próbę w walce" - cytuje stacja FOX słowa Giulianiego z 6 stycznia. Precyzuje, że dochodzenie wobec byłego burmistrza Nowego Jorku i osobistego prawnika prezydenta Donalda Trumpa wszczął prezes Stowarzyszenia Adwokatów stanu Nowy Jork (NYSBA) Scott M. Karson zgodnie z jego statutem.

"Zwrócił się do tysięcy ludzi, powtarzając bezpodstawne twierdzenia"

Wystąpienie Giulianiego miało miejsce, zanim tłum wtargnął do budynków Kongresu. "Stowarzyszenie twierdzi, że Giuliani zwrócił się do tysięcy ludzi, powtarzając bezpodstawne twierdzenia Białego Domu o powszechnych oszustwach wyborczych podczas wyborów prezydenckich i drugiej tury (wyborów) do Senatu Stanów Zjednoczonych w Georgii" - podkreśla FOX.