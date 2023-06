Nauczycielka postrzelona przez ucznia została zwolniona, bo pozwała szkołę? "Próbują ją przycisnąć"

Nauczycielka nie pracuje już w szkole

Jeffrey Breit, adwokat 25-latki przekazał WAVY News 10, że Zwerner została zwolniona przez szkołę, a już od lutego nie wypłacano jej wynagrodzenia. Według niego placówka próbuje "wywrzeć na niej presję" po tym, jak kobieta złożyła pozew przeciwko szkole, w którym domaga się 40 mln dolarów odszkodowania za zaniedbanie i dopuszczenie do styczniowego zdarzenia. - Próbują ją przycisnąć - powiedział. - Jedyne, co przychodzi mi do głowy, to to, że próbują wywrzeć na niej presję, bo złożyliśmy pozew. To oburzające - podkreślił.