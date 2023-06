Miała uprawiać seks z uczniem i wysyłać erotyczne zdjęcia. Pracownica szkoły aresztowana

37-letnia pracownica szkoły wysyłała nagie zdjęcia uczniom

Do przestępstw miało dojść 28 kwietnia. 15-letni chłopak, do którego dotarli funkcjonariusze, przekazał im, że 37-latka "dotykała i pieściła" okolice jego genitaliów podczas zajęć. Tego samego dnia kobieta miała również pisać do niego za pośrednictwem mediów społecznościowych na temat aktywności seksualnych oraz wysyłać swoje nagie zdjęcia i nagrania do niego oraz jego 16-letniego przyjaciela. Wieczorem miała zawieźć go samochodem na pusty parking i uprawiać z nim seks.