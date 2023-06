Spóźnił się do pracy przy czyszczeniu basenu, został ostrzelany serią z broni maszynowej przez właściciela

Pracownik czyszczący baseny ostrzelany przez właścicieli domu

Cytowani w oświadczeniu lokalnej policji detektywi twierdzą, że 43-letnia właścicielka domu usłyszała odgłosy przy basenie i zauważyła mężczyznę, którego nie rozpoznała. Zaniepokojona zawiadomiła swojego męża, emerytowanego oficera Armii USA. Wedle tej samej relacji miał on kilkakrotnie krzyczeć, by domniemany intruz opuścił ich posiadłość. Gdy żona dzwoniła pod numer alarmowy 911, mąż przyniósł karabin z sypialni. Jak czytamy w komunikacie, oboje nadal słyszeli odgłosy i zauważyli światło latarki, zbliżające się do drzwi. Wtedy, "w obawie o bezpieczeństwo" właściciel miał wystrzelić dwa naboje ze swojego karabinu. Potem padły następne strzały. Z zapisu rozmowy kobiety z dyspozytorem numeru alarmowego, zamieszczonego w Washington Post wynika, że prowadzący rozmowę operator słyszał strzały i wzywał kobietę do przerwania ognia.