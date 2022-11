Pracownica fast foodu straciła oko po tym, jak stanęła w obronie dręczonego chłopca 

Na nagraniu opublikowanym w internecie przez siostrę poszkodowanej Ericę widać, jak mężczyzna kilkukrotnie uderza kobietę w twarz. Wcześniej, jak opowiadała stacji telewizyjnej NBC Bianca, agresor "groził (chłopcu -red.) i obrażał go. Mówił, że go pobije i pytał: 'czego się tak na mnie gapisz'. Wtedy wkroczyłam i powiedziałam: 'to, co robisz, jest niewłaściwe'".

Bianca Palomera straciła oko

Bianca Palomero straciła oko, po tym jak stanęła w obronie dręczonego chłopca

Cztery dni po ataku siostra dziewiętnastolatki opublikowała w mediach społecznościowych wpis, w którym przekazała, że Bianca odniosła "nieodwracalne obrażenia". Pomimo operacji kobieta straciła prawe oko. Erica zwróciła się także do lokalnych mieszkańców z prośbą o rozpowszechnienie wideo z wizerunkiem mężczyzny celem jak najszybszego pojmania go. Na nagraniach zarejestrowanych przez monitoring lokalu widać, jak mężczyzna ucieka z restauracji tuż po zaatakowaniu dziewiętnastolatki. Za pośrednictwem portalu Go Fund Me Erica założyła także zbiórkę pieniędzy, która ma wspomóc Biancę "we wszystkim, czego może potrzebować". W krótkim czasie zebrano ponad 125 tysięcy dolarów.