Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Pozłacany, ogromny pomnik Trumpa? To nie żart. "Wygląda fantastycznie"

Donald Trump
"Zajmijmy się czymś innym niż sprawą Epsteina". Trump znów obraża dziennikarkę
Źródło: Reuters
Mierzący cztery i pół metra pomnik Donalda Trumpa, nazwany "Don Colossus", ma stanąć na Florydzie. Został wykonany przez rzeźbiarza na zamówienie grupy entuzjastów kryptowalut. Pokryty złotem, ma być "hołdem" dla amerykańskiego prezydenta. Pojawił się jednak pewien zgrzyt między inwestorami a twórcą dzieła.

Wykonany z brązu, mający cztery i pół metra posąg przedstawiający amerykańskiego prezydenta to dzieło rzeźbiarza Alana Cottrilla. Zostało u niego zamówione za 300 tys. dolarów przez grupę inwestorów kryptowalutowych. Pomnik znajduje się obecnie w odlewni w górach Ohio. Nie wiadomo, kiedy zostanie odsłonięty.

W zeszłym miesiącu na terenie pola golfowego kompleksu Doral na Florydzie, należącego do Trumpa, zainstalowano ważący ponad trzy tony cokół. Biały Dom szuka teraz terminu, w którym prezydent mógłby uczestniczyć w oficjalnym odsłonięciu dzieła. Pojawił się jednak inny problem - z rozliczeniem za posąg. Rzeźbiarz, jak wynika z jego rozmów z mediami, wciąż nie osiągnął pełnego porozumienia z osobami, które u niego pomnik zamówiły. "The Times" pisze, że Cottrill trzyma posąg Trumpa jako zakładnika. - Oni wiedzą, że nie odjadę stąd, dopóki mi nie zapłacą - podkreśla.

Złoty Trump i promocja kryptowalut

"Don Colossus" pokryty jest płatkami 23,75-karatowego złota, "cieńszymi niż skrzydła motyla". Przedstawia prezydenta z uniesioną pięścią - w pozie utrwalonej na zdjęciu tuż po zamachu w Butler w Pensylwanii. Niedługo po tym, jak kula "musnęła ucho Trumpa", pomysłodawcy skontaktowali się z autorem rzeźb 16 poprzednich prezydentów - w tym trzymetrowych pomników George'a Washingtona i Thomasa Jeffersona. I tak już w 2024 roku rozpoczęła się praca nad rzeźbą Trumpa.

Po wykonaniu podobizny Trumpa inwestorzy zażądali "kosmetycznych poprawek". - Musiałem go odchudzić - mówił Cottrill w rozmowie z "NYT". Dodał, że kazano mu też pozbawić rzeźbę "indyczej szyi". Wówczas planowano pierwotne jej odsłonięcie w styczniu 2025 roku, podczas inauguracji drugiej kadencji Trumpa, tak się jednak nie stało. Secret Service ze względów bezpieczeństwa nie wyraziło zgody na instalację ważącego kilkaset kilogramów posągu w miejscu, gdzie spodziewano się tłumów.

Pomnik czekał więc w odlewni. Tymczasem pastor Mark Burns, zaangażowany w plany odsłonięcia rzeźby i duchowy "powiernik Trumpa", został w listopadzie poproszony przez prezydenta o przesłanie zdjęcia "pokrytego złotem" posągu - podaje "NYT". Problem w tym, że był on wykonany z brązu. Odlew pokryto więc płatkami 23,75-karatowego złota. Prezydent dostał zdjęcie i ocenił, że "wygląda fantastycznie".

Autor rzeźby w rozmowie z "The Times" podkreślił, że choć duchowny przekazywał prezydentowi informacje na temat rzeźby, to sam Trump "nie był zaangażowany w projekt".

Inwestorzy kontra autor. Pomnik jako zakładnik

Cottrill w rozmowie z "The Times" wyznał, że spodziewał się, że rzeźba będzie "podróżować po kraju, pojawiając się na wiecach i wydarzeniach". Ale inwestorzy mieli inny plan. Jeszcze przed oficjalnym odsłonięciem wykorzystali jej wizerunek do promocji meme coina o nazwie $PATRIOT. "NYT" przypomina, że inwestujący w kryptowaluty starają się maksymalnie skorzystać na prezydenturze Trumpa, który obiecał, że uczyni USA "kryptostolicą planety".

Twórca posągu jest zdania, że w ten sposób "naruszono jego prawa własności intelektualnej" i domaga się udziałów w zyskach z wykorzystania wizerunku dzieła. Choć doszedł z inwestorami do porozumienia i stanęło na tym, że wypłacą mu jeszcze 150 tys. dolarów, to utrzymuje, że wciąż nie rozliczono się z nim do końca i otrzymał tylko część kwoty.

Innego zdania są inwestorzy, którzy w oświadczeniu cytowanym przez "The Times" twierdzą, że "statua została w całości opłacona rok temu", a niedawno w całości opłacono pokrycie jej złotem. "Projekt objął również 50 proc. praw własności intelektualnej około sześć miesięcy temu".

Mimo tego sporu, inwestorzy mówią o Alanie Cottrillu: - To niesamowity artysta i pomimo jego komentarzy, bardzo doceniamy pracę, jaką wykonał nad tą historyczną statuą.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Dlaczego jesteście zaskoczeni?". Trump wyjawia nowe plany

"Dlaczego jesteście zaskoczeni?". Trump wyjawia nowe plany

Złoty Donald Trump. Kolos stanął przed Kapitolem

Złoty Donald Trump. Kolos stanął przed Kapitolem

BIZNES

Opracowała Ewa Żebrowska /az

Źródło: The New York Times, The Times, The Independent

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/MATTHEW PUTNEY

Udostępnij:
TAGI:
USADonald Trumpkryptowaluty
Czytaj także:
Do zdarzenia doszło w Białymstoku
Pasażer zginął podczas wysiadania z autobusu. Wyrok
Białystok
pieniądze kasa pln portfel shutterstock_2684073217
O tyle mogą spaść raty kredytów
BIZNES
Grenlandia
Marzenie Trumpa ociepla się cztery razy szybciej niż reszta świata
METEO
W aptekach brakuje szczepionek przeciw grypie
"Jesteśmy jednym z trzech krajów Unii, gdzie jest to sprzedawane bez recepty"
Kobieta wyrzuciła pieniądze przez okno (zdjęcie ilustracyjne)
Oszukiwał i wyłudzał pieniądze. Jedną z ofiar była wdowa po zmarłym w wypadku
WARSZAWA
operacja histerektomia shutterstock_1138132997
Tak można wygrać z "cichym zabójcą" kobiet. Prosta procedura redukuje ryzyko o 80 procent
Zdrowie
Niezidentyfikowana czaszka z Kościerzyc
Niezidentyfikowana czaszka z Kościerzyc. Naukowcy zrekonstruowali twarz mężczyzny
Opole
Karetka pogotowia (zdjęcie ilustracyjne)
Przeżył zawał dzięki reakcji świadków i pracy ratowników
Kraków
Złotówki Pieniądze PLN
Jest decyzja w sprawie stóp procentowych
BIZNES
imageTitle
W tym sporcie walka o medale zacznie się najwcześniej. Poznaj tajniki curlingu
EUROSPORT
Musk oskarża Unię o cenzurę. Oto, za co naprawdę go ukarano
Majątek Muska z nowym rekordem
BIZNES
Policja poszukiwała sprawców kradzieży figurki Jezusa
Kradzież figurki Jezusa z szopki bożonarodzeniowej. Policja odwołała poszukiwania
Trójmiasto
Wisła na odcinku toruńskim - zdjęcie z 3 lutego
Wisła zamarzła na tym odcinku po raz pierwszy od czternastu lat
Kujawsko-Pomorskie
Odzyskane przez policjantów samochody
Luksusowe auta skradziono w Warszawie, trafiły na Litwę
WARSZAWA
Policjant po służbie prowadził auto pod wpływem alkoholu (zdjęcie ilustracyjne)
Pijany policjant uderzył w auto i zaczął uciekać
Katowice
Drzewa przy Sobieskiego leżą na mrozie
Nieposadzone drzewa leżą na siarczystym mrozie
WARSZAWA
Emmanuel Macron
Studentka osobiście wręczyła swoje CV Macronowi. "Szukam stażu"
Świat
sennosc shutterstock_2517180671
45 minut i mózg działa jak nowy. Badacze mają dowody
Zdrowie
telefon rece smartphone
Awaria sieci Play
BIZNES
Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty
"Ja jestem czysty, a pan?". Czarzasty odpowiada Nawrockiemu, jest pismo
imageTitle
Znów zszokował. Tym razem słowami o Wołyniu
EUROSPORT
Tragiczny pożar w hotelu pracowniczym w Bydgoszczy
Tragiczny pożar w hotelu pracowniczym. Nie żyje jedna osoba, trzy ranne
Kujawsko-Pomorskie
Zaatakowany został ratownik (zdjęcie ilustracyjne)
Wracał z 18-stki kolegi i zasnął na kilkunastostopniowym mrozie
Opole
Mężczyzna w pustostanie mieszka ze swoim psem
Dwa lata wracał pieszo z Francji. Schroniska odmówił, bo nie chciał rozstać się z psem
Rzeszów
Ropa tanieje: OPEC musi "popracować" z Iranem i Rosją
Rosja liczy straty. Dochody spadły o połowę
BIZNES
Wypadek przed Rajdem Polski
Włoski kierowca zginął na treningu przed Rajdem Polski. Ruch prokuratury
Olsztyn
Mariusz Błaszczak
Błaszczak o "pożytecznym idiocie". Starł się z Dworczykiem
"Jak kamień w wodę"
Michał zaginął niemal 26 lat temu. Namierzyli "ważnego świadka"
Martyna Sokołowska
24
Dla Jędraszewskiego molestowanie było "absolutnie niepewne". Ryś pisze o "smutku i odwadze"
Kraków
IMGW wydał ostrzeżenia przed oblodzeniem
O wypadek będzie nietrudno. Ponad pół kraju na pomarańczowo
METEO
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica