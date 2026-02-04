Pozłacany, ogromny pomnik Trumpa? To nie żart. "Wygląda fantastycznie"

"Zajmijmy się czymś innym niż sprawą Epsteina". Trump znów obraża dziennikarkę Źródło: Reuters

Wykonany z brązu, mający cztery i pół metra posąg przedstawiający amerykańskiego prezydenta to dzieło rzeźbiarza Alana Cottrilla. Zostało u niego zamówione za 300 tys. dolarów przez grupę inwestorów kryptowalutowych. Pomnik znajduje się obecnie w odlewni w górach Ohio. Nie wiadomo, kiedy zostanie odsłonięty.

W zeszłym miesiącu na terenie pola golfowego kompleksu Doral na Florydzie, należącego do Trumpa, zainstalowano ważący ponad trzy tony cokół. Biały Dom szuka teraz terminu, w którym prezydent mógłby uczestniczyć w oficjalnym odsłonięciu dzieła. Pojawił się jednak inny problem - z rozliczeniem za posąg. Rzeźbiarz, jak wynika z jego rozmów z mediami, wciąż nie osiągnął pełnego porozumienia z osobami, które u niego pomnik zamówiły. "The Times" pisze, że Cottrill trzyma posąg Trumpa jako zakładnika. - Oni wiedzą, że nie odjadę stąd, dopóki mi nie zapłacą - podkreśla.

Złoty Trump i promocja kryptowalut

"Don Colossus" pokryty jest płatkami 23,75-karatowego złota, "cieńszymi niż skrzydła motyla". Przedstawia prezydenta z uniesioną pięścią - w pozie utrwalonej na zdjęciu tuż po zamachu w Butler w Pensylwanii. Niedługo po tym, jak kula "musnęła ucho Trumpa", pomysłodawcy skontaktowali się z autorem rzeźb 16 poprzednich prezydentów - w tym trzymetrowych pomników George'a Washingtona i Thomasa Jeffersona. I tak już w 2024 roku rozpoczęła się praca nad rzeźbą Trumpa.

Po wykonaniu podobizny Trumpa inwestorzy zażądali "kosmetycznych poprawek". - Musiałem go odchudzić - mówił Cottrill w rozmowie z "NYT". Dodał, że kazano mu też pozbawić rzeźbę "indyczej szyi". Wówczas planowano pierwotne jej odsłonięcie w styczniu 2025 roku, podczas inauguracji drugiej kadencji Trumpa, tak się jednak nie stało. Secret Service ze względów bezpieczeństwa nie wyraziło zgody na instalację ważącego kilkaset kilogramów posągu w miejscu, gdzie spodziewano się tłumów.

Pomnik czekał więc w odlewni. Tymczasem pastor Mark Burns, zaangażowany w plany odsłonięcia rzeźby i duchowy "powiernik Trumpa", został w listopadzie poproszony przez prezydenta o przesłanie zdjęcia "pokrytego złotem" posągu - podaje "NYT". Problem w tym, że był on wykonany z brązu. Odlew pokryto więc płatkami 23,75-karatowego złota. Prezydent dostał zdjęcie i ocenił, że "wygląda fantastycznie".

Autor rzeźby w rozmowie z "The Times" podkreślił, że choć duchowny przekazywał prezydentowi informacje na temat rzeźby, to sam Trump "nie był zaangażowany w projekt".

Inwestorzy kontra autor. Pomnik jako zakładnik

Cottrill w rozmowie z "The Times" wyznał, że spodziewał się, że rzeźba będzie "podróżować po kraju, pojawiając się na wiecach i wydarzeniach". Ale inwestorzy mieli inny plan. Jeszcze przed oficjalnym odsłonięciem wykorzystali jej wizerunek do promocji meme coina o nazwie $PATRIOT. "NYT" przypomina, że inwestujący w kryptowaluty starają się maksymalnie skorzystać na prezydenturze Trumpa, który obiecał, że uczyni USA "kryptostolicą planety".

Twórca posągu jest zdania, że w ten sposób "naruszono jego prawa własności intelektualnej" i domaga się udziałów w zyskach z wykorzystania wizerunku dzieła. Choć doszedł z inwestorami do porozumienia i stanęło na tym, że wypłacą mu jeszcze 150 tys. dolarów, to utrzymuje, że wciąż nie rozliczono się z nim do końca i otrzymał tylko część kwoty.

Innego zdania są inwestorzy, którzy w oświadczeniu cytowanym przez "The Times" twierdzą, że "statua została w całości opłacona rok temu", a niedawno w całości opłacono pokrycie jej złotem. "Projekt objął również 50 proc. praw własności intelektualnej około sześć miesięcy temu".

Mimo tego sporu, inwestorzy mówią o Alanie Cottrillu: - To niesamowity artysta i pomimo jego komentarzy, bardzo doceniamy pracę, jaką wykonał nad tą historyczną statuą.

