Pożar w stoczni na Staten Island w Nowym Jorku. "Złożona, szybko rozwijająca się sytuacja kryzysowa" Oprac. Adam Styczek |

Pożar w stoczni w Nowym Jorku

Zgłoszenie o uwięzionych pracownikach oraz pożarze w pomieszczeniu w tylnej części doków przeładunkowych wpłynęło około godziny 15:30 czasu lokalnego. Około 16.20 doszło do potężnej eksplozji - podała nowojorska straż pożarna (FDNY)

Początkowo informowano o 16 osobach rannych. Później stacja CNN, powołując się na informacje władz, przekazała, że rannych zostało 36 osób, głównie strażaków i innych ratowników. Wszyscy poszkodowani trafili do okolicznych szpitali. Podano, że na miejscu zginął jeden cywil.

Według stacji WABC pożar wybuchł w magazynie lub kompleksie przeładunkowym stoczni. Ogień pojawił się w piwnicy z tyłu doków. Sytuacja "bardzo szybko stała się niezwykle trudna dla strażaków".

Interwencja straży pożarnej w Nowym Jorku Źródło zdjęcia: Reuters

Trudna akcja gaśnicza

Część pracowników została uwięziona w ograniczonej przestrzeni w rejonie suchego doku. - To nie była tylko walka z ogniem, ale także akcja ratunkowa - podkreśliła WABC.

Wzdłuż ulicy w sąsiedztwie stoczni ustawiono liczne wozy strażackie, a część strażaków była opatrywana przy pojazdach.

- Ludzie próbują dowiedzieć się, jak do tego doszło. To właśnie starają się ustalić ratownicy i śledczy - relacjonował reporter WABC. Władze zaapelowały do kierowców o unikanie tego obszaru z powodu zamknięć dróg związanych z prowadzoną akcją.

Prokurator generalna stanu Nowy Jork, Letitia James, oświadczyła, że modli się za strażaków FDNY oraz wszystkich rannych w wyniku eksplozji. - Dziękuję FDNY za szybką reakcję oraz za codzienną ochronę nowojorczyków - napisała na platformie X.

I’m praying for the @FDNY firefighters and everyone injured after the explosion in Staten Island today.



Thank you to the FDNY for their swift response and for protecting New Yorkers everyday.https://t.co/QCFHS1kb0C — NY AG James (@NewYorkStateAG) May 22, 2026 Rozwiń Źródło: X

- To była złożona, szybko rozwijająca się sytuacja kryzysowa - powiedział burmistrz Nowego Jorku Zohran Mamdani na konferencji prasowej w piątkowy wieczór.