Pożar w stoczni na Staten Island w Nowym Jorku. "Złożona, szybko rozwijająca się sytuacja kryzysowa"
Zgłoszenie o uwięzionych pracownikach oraz pożarze w pomieszczeniu w tylnej części doków przeładunkowych wpłynęło około godziny 15:30 czasu lokalnego. Około 16.20 doszło do potężnej eksplozji - podała nowojorska straż pożarna (FDNY)
Początkowo informowano o 16 osobach rannych. Później stacja CNN, powołując się na informacje władz, przekazała, że rannych zostało 36 osób, głównie strażaków i innych ratowników. Wszyscy poszkodowani trafili do okolicznych szpitali. Podano, że na miejscu zginął jeden cywil.
Według stacji WABC pożar wybuchł w magazynie lub kompleksie przeładunkowym stoczni. Ogień pojawił się w piwnicy z tyłu doków. Sytuacja "bardzo szybko stała się niezwykle trudna dla strażaków".
Trudna akcja gaśnicza
Część pracowników została uwięziona w ograniczonej przestrzeni w rejonie suchego doku. - To nie była tylko walka z ogniem, ale także akcja ratunkowa - podkreśliła WABC.
Wzdłuż ulicy w sąsiedztwie stoczni ustawiono liczne wozy strażackie, a część strażaków była opatrywana przy pojazdach.
- Ludzie próbują dowiedzieć się, jak do tego doszło. To właśnie starają się ustalić ratownicy i śledczy - relacjonował reporter WABC. Władze zaapelowały do kierowców o unikanie tego obszaru z powodu zamknięć dróg związanych z prowadzoną akcją.
Prokurator generalna stanu Nowy Jork, Letitia James, oświadczyła, że modli się za strażaków FDNY oraz wszystkich rannych w wyniku eksplozji. - Dziękuję FDNY za szybką reakcję oraz za codzienną ochronę nowojorczyków - napisała na platformie X.
- To była złożona, szybko rozwijająca się sytuacja kryzysowa - powiedział burmistrz Nowego Jorku Zohran Mamdani na konferencji prasowej w piątkowy wieczór.