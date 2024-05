Jak opisuje ABC News, do krótkiej przerwy w działaniu lotniska Chicago O'Hare doszło w poniedziałek około godziny 14 miejscowego czasu. Samolot linii United Airlines przygotowywał się do startu. Gdy kołował już po płycie lotniska, zauważono, że jeden z jego silników zajęły płomienie. Maszyna została odholowana na stanowisko postojowe. Na miejsce wysłano straż pożarną oraz zespół ratownictwa medycznego – informuje lokalna stacja telewizyjna WGN-TV. Zgodnie z jej ustaleniami na pokładzie samolotu znajdowało się 148 pasażerów. Nikt nie odniósł obrażeń. Podróżujący zostali przekierowani do innej maszyny. W Seattle, do którego zmierzali, wylądowali z minimalnym opóźnieniem - dodaje ABC News.