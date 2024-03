Spłonęła warta miliony dolarów posiadłość Cary Delevingne. Strażacy uratowali koty aktorki

Dwie osoby zostały lekko poszkodowane w pożarze posiadłości należącej do modelki i aktorki Cary Delevingne. Wart 7 milionów dolarów dom został jednak zniszczony.

Do pożaru doszło ok. 4 nad ranem w ostatni piątek. Jak wynika z komunikatu straży pożarnej w Los Angeles silny ogień wybuchł z tyłu domu, kompletnie strawił tam jedno z pomieszczeń, a następnie przeniósł się na poddasze. Pożar odsłonił elementy konstrukcyjne i doprowadził do zawalenia się dachu budynku. Był tak duży i gwałtowny, że - jak podaje lokalna stacja NBC4 - płomienie i dym widać było z pobliskich autostrad.