Miał więzić kobiety i znęcać się nad nimi. Policja ostrzega: podejrzany aktywnie korzysta z aplikacji randkowych

Policja w amerykańskim Grants Pass w stanie Oregon poszukuje 36-letniego Benjamina Obadiah Fostera. Mężczyźnie zarzuca się usiłowanie morderstwa, porwanie i napaść. Jak wykazało śledztwo, wykorzystuje on aplikacje randkowe do wyszukiwania potencjalnych ofiar, a także osób chętnych do pomocy mu w uniknięciu aresztowania.

"Ekstremalnie niebezpieczny podejrzany (...) pozostaje na wolności. Detektywi i zespoły poszukiwawcze kontynuują działania śledcze." - poinformowały służby we wpisie opublikowanym w czwartek na oficjalnym koncie policji. "Śledztwo wykazało, że podejrzany aktywnie korzysta z internetowych aplikacji randkowych, by nawiązywać kontakt z niczego niepodejrzewającymi osobami, które mogą zostać zwabione do pomocy w ucieczce lub potencjalnie stać się jego kolejnymi ofiarami" - zaznaczono w dalszej części oświadczenia.

Poszukiwany w Oregonie wykorzystuje aplikacje randkowe

Policja przestrzega przed udzielaniem Fosterowi jakiejkolwiek pomocy, dodając, że grożą za to potencjalne konsekwencje prawne. Funkcjonariusze apelują do mieszkańców o wyjątkową ostrożność. Przestrzegają, że poszukiwany może "próbować zmienić swój wygląd poprzez zgolenie brody i włosów lub zmianę koloru włosów". Jak dodają, za przekazanie informacji, które doprowadzą do ujęcia mężczyzny wyznaczono nagrodę w wysokości 2500 dolarów.

Zbieg poszukiwany jest od wtorku 24 stycznia, kiedy to funkcjonariusze odnaleźli w Grants Pass nieprzytomną kobietę, którą wcześniej związano i pobito do nieprzytomności, niemal na śmierć. Choć Benjamin Foster uciekł z miejsca zbrodni przed zjawieniem się funkcjonariuszy, śledczy są przekonani, że to właśnie on jest odpowiedzialny za brutalną napaść. Pokrzywdzona przez niego kobieta w ciężkim stanie została przewieziona do szpitala. Zdaniem policji Foster "prawdopodobnie otrzymał pomoc w ucieczce z miejsca zdarzenia". W czwartek wieczorem służby porządkowe przeprowadziły nalot na budynek położony 32 kilometry od Grants Pass. Znalazły tam porzucony samochód uciekiniera i 68-letnią kobietę, której postawiono zarzuty utrudniania śledztwa.

O tym, jak poważnie traktują poszukiwania przekonywał na konferencji prasowej cytowany przez CNN komendant policji w Grants Pass, Warren Hensman. - To bardzo poważne przestępstwo, brutalna napaść na jednego z naszych mieszkańców. Nie spoczniemy, dopóki nie schwytamy tego człowieka - zapewniał.

Benjamin Obadiah Foster był już skazany w związku z przemocą wobec kobiet

Wszczęte 24 stycznia dochodzenie nie jest pierwszym, w którym Fostera podejrzewa się o przemoc względem kobiet. Jak podaje CNN, powołując się na akta sądowe hrabstwa Clark w stanie Nevada, mężczyźnie już dwukrotnie stawiano podobne zarzuty. W pierwszej ze spraw, z 2017 roku jego była dziewczyna zeznała, że po tym jak otrzymała smsa od innego mężczyzny, Foster dostał napadu furii i usiłował ją udusić. W 2019 roku - w czasie, gdy sprawa z 2017 roku wciąż była rozpatrywana przez sąd - mężczyznę ponownie oskarżono o napaść. Z zeznań drugiej ofiary wynika, że poszukiwany trzymał ją w niewoli przez okres około dwóch tygodni. W tym czasie kilkukrotnie dusił ją do nieprzytomności. Kobiecie udało się odzyskać wolność po tym, jak przekonała Fostera, że muszą udać się na zakupy. Gdy byli już w sklepie, ofiara uciekła. Na jej ciele znaleziono liczne otarcia, miała podbite oczy i złamane siedem żeber.

Foster przyznał się do winy. W wyniku podpisanej ugody skazano go wówczas na maksymalną karę 30 miesięcy (2,5 roku) pozbawienia wolności. Ostatecznie w więzieniu odsiedział jedynie 200 dni, gdyż sąd uwzględnił w wymiarze kary 729 dni spędzonych przez niego wcześniej w areszcie.

Autor:jdw//am

Źródło: CNN, Today