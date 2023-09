Uciekając przed obławą zmienił wygląd. Policja publikuje nowe zdjęcia zabójcy, który zbiegł z więzienia

Zbieg z więzienia w Pensylwanii

Kiedy uciekał z więzienia, Cavalcante miał dłuższe włosy i brodę. To, jak zbieg zdołał zmienić swój wygląd, widać w porównaniu do zdjęć opublikowanych przez policję krótko po jego ucieczce z więzienia.

Policja prowadzi jego poszukiwania z wykorzystaniem między innymi technologii termowizyjnej, dronów i psów. Władze używają też helikopterów i wozów patrolowych, a przez głośniki służby odtwarzały wiadomość nagraną przez matkę Cavalcante, która wzywa go do poddania się. Za informacje prowadzące do jego schwytania wyznaczono nagrodę w wysokości 20 tysięcy dolarów.