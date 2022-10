Prezydent USA Joe Biden zapowiedział liberalizację prawa w sprawie marihuany. Ułaskawi skazanych

Prezydent zapowiedział również złagodzenie federalnych przepisów dotyczących używania marihuany. - Klasyfikujemy marihuanę na tym samym poziomie, co heroinę - i na poważniejszym poziomie niż fentanyl. To nie ma sensu - oznajmił polityk, dodając że polecił ministerstwom zdrowia i sprawiedliwości "zainicjować proces rewizji tego, jak marihuana jest klasyfikowana w prawie federalnym".

Posiadanie marihuany wciąż jest zabronione przez prawo federalne - grozi za to do roku więzienia i co najmniej tysiąc dolarów grzywny. Mimo to, w 19 z 50 stanów - a także w Dystrykcie Kolumbii i na wyspie Guam - używanie środka jest w pełni legalne. W kolejnych 18 jest dozwolona w celach leczniczych.