11-dniowy pościg za więźniem i byłą funkcjonariuszką zakończony. Aresztowana Vicky White zmarła w szpitalu

Funkcjonariuszka miała eskortować skazanego z zakładu karnego do sądu w piątek, 29 kwietnia. Jak powiedziała kolegom, "w celu oceny stanu zdrowia psychicznego". Z informacji komisariatu hrabstwa Lauderdale wynikało jednak, że więzień nie miał zaplanowanej wizyty w sądzie, a eskortowanie skazańców w pojedynkę jest niezgodne z przepisami. Początkowo służby dopuszczały, że mogło dojść do porwania, jednak po kilku dniach poszukiwań uznały, że 56-letnia Vicky White (para - mimo zbieżności nazwisk - nie jest ze sobą spokrewniona) współpracuje ze skazanym.

11-dniowy pościg zakończony

Policjanci ruszyli za zbiegami. W pewnym momencie jeden z radiowozów wjechał w cadillaca, którym poruszała się para, by uniemożliwić im dalszą ucieczkę. Samochód, który prowadził zbiegły więzień, dachował. Funkcjonariusze wyciągnęli kierowcę ze zmiażdżonego pojazdu. Vicky White została zaklinowana w środku - przekazała policja. Okazał się, że kobieta ma ranę postrzałową głowy. White w ciężkim stanie trafiła do szpitala, gdzie niedługo później zmarła. Szeryf Lauderdale w Alabamie Rick Singleton, który kierował poszukiwaniami zbiegów, powiedział, że żaden funkcjonariusz policji nie oddał strzału.

"Zapewniam was: nie wydostanie się więcej z tego więzienia"

- Będzie w celi sam - powiedział szeryf Singleton. - Przez cały czas będzie mieć ręce i nogi zakute kajdankami. Jeśli zechce mnie pozwać za naruszenie praw obywatelskich, śmiało. Ale zapewniam was: nie wydostanie się więcej z tego więzienia - oświadczył szeryf. - Wiedziałem, że ich złapiemy. To była tylko kwestia czasu - dodał.

Singleton powiedział, że większość ucieczek z więzienia okręgowego jest zwykle spontaniczna. - Ta ucieczka była oczywiście dobrze zaplanowana i obliczona - stwierdził. - Włożyli w to wiele przygotowań, mieli mnóstwo gotówki, mieli pojazdy, mieli wszystko, czego potrzebowali, by to zrobić. I to właśnie spowodowało, że ostatnie półtora tygodnia było takie trudne. Zaczynaliśmy od punktu zerowego, co więcej mieli nad nami sześć godzin przewagi - zaznaczył szeryf.