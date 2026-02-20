Pies przywiązany do stojaka na lotnisku, jego pani idzie dalej. Policja pokazała nagranie

Las Vegas. Porzucony pies na lotnisku Źródło: Policja w Las Vegas

O zdarzeniu, do którego doszło na międzynarodowym lotnisku Harry Reid w Las Vegas na początku miesiąca, policja poinformowała w ostatnich dniach. Drugiego lutego przed północą funkcjonariusze odebrali zgłoszenie o psie przywiązanym do metalowego stojaka służącego do pomiaru bagaży. Jak się okazało, właścicielka pupila nie mogła go zabrać na pokład, ponieważ nie wypełniła stosownego formularza w internecie.

Kobieta porzuciła psa i udała się do bramki. Tam znaleźli ją policjanci. Na pytanie, dlaczego zostawiła czworonoga, odpowiedziała, że przewoźnik nie pozwolił jej na lot ze zwierzęciem.

Porzuciła psa, usłyszała zarzuty

Amerykanka została zatrzymana. Zarzucono jej porzucenie zwierzęcia oraz stawianie oporu podczas zatrzymania. Psem zajęli się pracownicy lotniska i funkcjonariusze - podała policja w komunikacie. Następnie czworonóg trafił do rodziny zastępczej. Przylgnęło do niego imię JetBlue, bo to przy stanowisku tego przewoźnika został porzucony.

"Nie możemy uwierzyć, że musimy to powiedzieć… ale prosimy: nie porzucajcie swoich psów na lotnisku ani nigdzie indziej" - zaapelowała policja, podkreślając, że porzucenie zwierzęcia to "poważne przestępstwo".

