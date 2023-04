Porwany 13-latek tygodniami był nagabywany w sieci. Obcy mężczyzna publicznie wyznawał dziecku miłość

Rodzice zgłosili podejrzane kontakty z ich dzieckiem dużo wcześniej

Jak podaje NBC 2 grudnia funkcjonariusze wystosowali do sędziego stanowego prośbę o nakazanie administratorom jednej z platform udostępnienia danych osobowych użytkownika. Nakaz został wydany i dostarczony tego samego dnia. W treści dokumentu użyto jednak błędnej nazwy konta. W odpowiedzi na zgłoszenie poinformowano, że podane konto nie istnieje. 22 grudnia wystosowano drugi, poprawiony już nakaz, na który przez pięć kolejnych dni, tj. do czasu porwania chłopca, śledczy nie otrzymali odpowiedzi. Użytkownik dalej wymieniał w tym czasie wpisy z pokrzywdzonym chłopcem. Pisał o miłości, jaką miał darzyć 13-latka i przyszłości, jaką miał wiązać ze "swoją owieczką". Oznaczał konto chłopca we wpisach zawierających zdjęcia swojego nagiego torsu, a także publicznie informował o planowanej przez niego "wycieczce". "Kocham cię, moja słodka owieczko — tatuś zrobi wszystko, co w jego mocy, by wrócić do domu przed świętami" - napisał 13 grudnia. 13-latek odpowiedział na ten wpis, informując, że jest "spakowany i gotowy do drogi". "Czy wspominałem, że wybieramy się na 'wycieczkę'? Hehehe Nie mogę się doczekać, mój Baranku!" - przekazał w opublikowanym 17 grudnia wpisie podejrzany. Dwa dni później oznajmił, że "na wyjeździe weźmie ślub ze swoją owieczką". "Kocham Cię mój baranku" - napisał 19 grudnia dorosły mężczyzna, zwracając się bezpośrednio do nastolatka.