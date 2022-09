Wnuczka i spadkobierczyni fortuny miliardera porwana w czasie porannego biegania. Policja zatrzymała podejrzanego

Po porwaniu zatrzymano dwóch braci

Zatrzymany, 38-letni Cleotha Abston, na co dzień pracujący w firmie sprzątającej, miał znajdować się w samochodzie, którym została porwana Fletcher. Jest podejrzany o porwanie i manipulowanie dowodami. Policja zatrzymała również 36-letniego Mario Abstona, brata podejrzanego, ale "nie uważa go za związanego z porwaniem". Ciążą na nim zarzuty posiadania narkotyków i broni.

Osoba, która przejeżdżała rowerem w okolicy ok. 2 godzin po porwaniu, znalazła telefon Fletcher i przekazała go rodzinie zaginionej. Rowerzysta znalazł też parę butów. Badania DNA wykazały, że należały one do Cleothy Abstona. Według władz, jego telefon miał logować się do sieci w pobliżu miejsca uprowadzenia. Mężczyzna odmawia jednak ujawnienia miejsca przetrzymywania Fletcher.