Drugi z porwanych pięciomiesięcznych bliźniaków odnaleziony. Rodzina mówi o świątecznym cudzie

19 grudnia w Columbus w stanie Ohio doszło do kradzieży samochodu i porwania znajdujących się w nim dwóch pięciomiesięcznych bliźniaków, Kasona i Kyaira Thomass. Samochód został skradziony, gdy kierująca nim mama chłopców zatrzymała się na chwilę, by odebrać zamówienie ze sklepu.

Zaginął w Columbus, znalazł się w Indianapolis

Kuzynki kontynuowały swoje śledztwo. Kobiety opowiedziały "Indianapolis Star", że Jackson zostawiła w samochodzie Delmar rozkład autobusu. Postanowiły przejechać się tą linią. Gdy dojechały do oddalonego od Columbus o 175 kilometrów Indianapolis, zgłodniały, więc wysiadły na przystanku przy pizzerii. Niedaleko jej wejścia zauważyły auto uwięzione w śniegu. W ostatnich dniach to częsty widok w Stanach Zjednoczonych. Duża część kraju jest zasypana po tym, jak przez Amerykę przeszła towarzysząca kilkudziesięciostopniowemu mrozowi fala śnieżyc .

Okazało się, że samochód to ten sam model, który kilka dni wcześniej został skradziony w Columbus. W środku kuzynki zauważyły małe dziecko. Szybko namierzyły najbliższy patrol policji i poinformowały funkcjonariuszy o swoim odkryciu. Ci uwolnili dziecko z pojazdu - potwierdziły się przypuszczenia, że to zaginiony Kason Thomass. - Kiedy go znaleźliśmy, był wychłodzony, ale przytomny, oddychał i trochę się ruszał. Oczy miał otwarte, próbował chłonąć wszystko, co się wokół niego działo - przekazali cytowani przez CNN policjanci z Indianapolis.