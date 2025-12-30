Logo strona główna
Świat

15-latka porwana w Boże Narodzenie odnaleziona dzięki funkcji w telefonie

Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Houston, największe miasto stanu Teksas
Źródło: Reuters Archive
15-letnia dziewczyna z Teksasu została uprowadzona podczas spaceru w Boże Narodzenie. Odnalazł ją ojciec, wykorzystując lokalizator w telefonie. Policja zatrzymała już 23-letniego porywacza, któremu postawiono zarzuty - informują miejscowe służby.

Szeryf hrabstwa Montgomery w Teksasie poinformował o sprawie w drugi dzień świąt. Dzień wcześniej rodziców 15-latki z miasta Porter zaniepokoił fakt, że ich córka nie wróciła ze spaceru z psem. Jak wynika z wpisu, który szeryf Wesley Doolittle zamieścił na Facebooku, dziewczynę namierzył jej ojciec, który wykorzystał funkcję kontroli rodzicielskiej w jej telefonie. Mężczyzna namierzył ją w częściowo zalesionym rejonie hrabstwa Harris - około 3 km od domu.

Porwanie w Boże Narodzenie

Mężczyzna odnalazł córkę i psa w pickupie, z półnagim 23-letnim mężczyzną. Pomógł nastolatce uciec, następnie zaalarmował organy ścigania. Funkcjonariusze namierzyli i aresztowali porywacza. W toku śledztwa ustalili, że podejrzany porwał 15-latkę z ulicy grożąc jej nożem. Postawiono mu zarzuty porwania oraz nieprzyzwoitego zachowania wobec osoby nieletniej. "Obecnie przebywa w więzieniu hrabstwa Montgomery bez możliwości zwolnienia za kaucją" - poinformował szeryf. W komunikacie podkreślił, że na obecnym etapie śledztwa służby nie przekażą dalszych szczegółów.

"Boże Narodzenie to dzień radości, ale ten człowiek postanowił zniszczyć tę radość, atakując dziecko" - przekazał szeryf Doolittle w oświadczeniu. "Jestem niezwykle dumny z naszych funkcjonariuszy i detektywów, którzy niestrudzenie pracowali, by ten niebezpieczny przestępca został szybko zatrzymany i nie krążył już po naszych ulicach" - dodał.

Polska

Autorka/Autor: wac//am

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

USA
