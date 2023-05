Porwana Kayla odnaleziona po niemal sześciu latach. Rozpoznał ją pracownik sklepu

Poszukiwana od niemal sześciu lat Kayla Unbehaun została uratowana cała i zdrowa - poinformowały lokalne służby oraz jej ojciec. W 2017 roku, gdy dziewczynka miała 9 lat, została porwana przez własną matkę pozbawioną przez sąd praw do sprawowania opieki.

O przełomie w sprawie poszukiwanej od sześciu lat Kayli Unbehaun 16 maja poinformowało biuro prokuratora hrabstwa Kane. Najnowszymi informacjami podzielił się także jej ojciec, Ryan Iserka. "Cieszę się, że Kayla jest bezpieczna w domu" - przekazał w oświadczeniu, które we wtorek na jego prośbę opublikowało National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC).