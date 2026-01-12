Logo strona główna
Świat

Portret Trumpa na wystawie prezydentów wymieniony. Usunięto fragmenty opisu

Nowy portret Trumpa w Narodowej Galerii Portretów w Waszyngtonie
Trump: zamierzamy coś zrobić w sprawie Grenlandii, czy im się to podoba, czy nie
Źródło: Reuters
Portret Donalda Trumpa w Narodowej Galerii Portretów w Waszyngtonie został wymieniony, a fragmenty opisu dotyczące między innymi dwóch impeachmentów - usunięte, informują amerykańskie media. Instytucja podkreśla, że powodem jest "rozważanie" wprowadzenia bardziej minimalistycznych podpisów na wystawie.

O sprawie napisał w sobotę "Washington Post". Jak przekazano, znajdująca się w Waszyngtonie National Portrait Gallery (Narodowa Galeria Portretów) dokonała w ostatnim czasie zmian na wystawie przedstawiającej prezydentów USA pt. "America's Presidents".

Wymieniony został portret Donalda Trumpa. Teraz jest to czarno-białe zdjęcie, na którym widać prezydenta USA patrzącego prosto w obiektyw, opierającego się pięściami o biurko w Gabinecie Owalnym. Fakt wymiany zdjęcia odnotował Biały Dom w mediach społecznościowych.

Autorem nowego portretu jest Daniel Torok, oficjalny fotograf Białego Domu w trakcie drugiej kadencji Trumpa. Ten sam fotograf wykonał m.in. znany portret Trumpa z zeszłego roku, który przyciągnął uwagę mediów za sprawą podobieństwa do zdjęcia policyjnego (mug shot), jakie wykonano mu w 2023 roku w areszcie.

Czarno-biała fotografia zastąpiła na wystawie zdjęcie autorstwa Matta McClaina, reportera "Washington Post", które przedstawiało Trumpa z rękoma złożonymi przed sobą.

Według "WP" nowa fotografia w galerii nawiązuje do zdjęcia Johna F. Kennedy'ego z 1961 roku, zatytułowanego "The Loneliest Job" ("Najbardziej samotna praca").

Trump drwi z byłych prezydentów. Nowe podpisy pod portretami
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Trump drwi z byłych prezydentów. Nowe podpisy pod portretami

Co jeszcze zmieniono na wystawie

"WP" zauważa, że zmiana fotografii to niejedyna nowość na wystawie. Z opisu pod portretem Trumpa zniknęły bowiem fragmenty tekstu, w których wspominano o jego dwóch impeachmentach oraz o zamieszkach na Kapitolu z 6 stycznia 2021 roku. "Dwukrotnie postawiony w stan oskarżenia pod zarzutem nadużycia władzy i podżegania do powstania po tym, jak 6 stycznia 2021 roku (jego - red.) zwolennicy zaatakowali Kapitol Stanów Zjednoczonych, został uniewinniony przez Senat w obu procesach" - brzmiała dotąd treść informacji.

Obecnie według mediów opis jest znacznie krótszy i sprowadza się do informacji o dacie urodzenia i latach sprawowania urzędu przez Trumpa. Kontrastuje to z opisami przy portretach pozostałych amerykańskich prezydentów, gdzie oprócz dat wypisano ważne wydarzenia z czasu ich kadencji - zauważono. W przypadku Billa Clintona informacja o impeachmencie pozostała na swoim miejscu.

Pytana o sprawę rzeczniczka National Portrait Gallery Concetta Duncan odpowiedziała, że muzeum "rozważa" mniej opisowe podpisy w przypadku niektórych wystaw i eksponatów. Zaznaczyła, że portret Trumpa na tej wystawie już wcześniej ulegał zmianom. W oświadczeniu dla CNN instytucja podkreśliła, że rozpoczęła aktualizację wystawy prezydenckiej i rozważa bardziej minimalistyczne podejście.

Cytowany przez CNN przedstawiciel Białego Domu przekazał, że po wymianie portretu "niezrównana aura Trumpa będzie widoczna i odczuwalna w całym budynku National Portrait Gallery".

Ani Biały Dom, ani przedstawiciele galerii nie odpowiedzieli wprost na pytanie, czy to administracja Trumpa poprosiła o wprowadzenie takich zmian. Kilka miesięcy temu amerykański prezydent skrytykował poprzednią dyrektor instytucji Kim Sajet jako "wysoce stronniczą" i zagroził wstrzymaniem finansowania, jeśli galeria nie będzie współpracować z władzami USA w przeglądzie treści w niej prezentowanych. Sajet zrezygnowała ze stanowiska. 

Namalowała portret Trumpa. Boi się o swoją karierę
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Namalowała portret Trumpa. Boi się o swoją karierę

Autorka/Autor: pb//az

Źródło: "Washington Post", CNN, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: X/WhiteHouse

