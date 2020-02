"Po dekadach konfliktu doszliśmy do porozumienia z talibami". USA: trwają ostatnie rozmowy

"Ważny krok na długiej drodze do pokoju"

"Po dekadach konfliktu doszliśmy do porozumienia z talibami w sprawie znacznego zredukowania przemocy w Afganistanie. To ważny krok na długiej drodze do pokoju i wzywam wszystkich Afgańczyków do skorzystania z tej okazji" - napisał Pompeo na Twitterze.