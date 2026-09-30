Świat Trump pokazał porozumienie w sprawie "superinteligencji". Z literówką w nazwie swojego kraju

W Białym Domu podpisano porozumienie w sprawie "superinteligencji" Źródło wideo: TVN24/2026 Cable News Network All Rights Reserved Źródło zdj. gł.: SHAWN THEW/EPA/PAP

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We wtorek Donald Trump spotkał się z przedstawicielami najważniejszych firm sektora sztucznej inteligencji. Po spotkaniu ogłosił, że podpisano na nim "coś, jak konstytucję". Oficjalna nazwa dokumentu brzmi: "Porozumienie z Białego Domu na temat superinteligencji". Skany podpisanego dokumentu prezydent USA zamieścił w serwisie Truth Social. Podpisali się pod nim: Sundar Pichai, Dario Amodei, Mark Zuckerberg, Greg Brockman, Elon Musk, Jensen Huang, a przede wszystkim Donald Trump.

Literówka w nazwie kraju

Internauci szybko zauważyli błąd, jaki najwyraźniej umknął osobom przygotowującym dokument. W nazwie Stanów Zjednoczonych pojawiła się literówka - "Unites" zamiast "United" States. W środę wpis Trumpa z dokumentem z literówką nadal widnieje na jego profilu.

"Tylko Trump mógłby błędnie napisać 'Stany Zjednoczone' w oficjalnym dokumencie dotyczącym inteligencji", "to absurdalne, że nikt nie zauważył tej literówki", "nic tak nie świadczy o 'superinteligencji', jak błędne napisanie nazwy własnego kraju" - komentują użytkownicy serwisu X.

Dokument w sprawie "superinteligencji"

Podpisane w Białym Domu porozumienie to deklaracja firm rozwijających najbardziej zaawansowane modele AI, w której zobowiązują się do tego, że będą samodzielnie dbać o bezpieczeństwo własnych technologii i budować zaufanie klientów oraz opinii publicznej. Przedstawiciele firm mają się regularnie spotykać, by ustalać standardy i dobre praktyki oraz dopuszczają, że z czasem przyjęte zasady mogą stać się obowiązującym prawem.

Trump spotkał się z liderami AI Źródło zdjęcia: Tierney L. Cross/EPA/PAP

Trump podkreślił, że w drodze specjalnego rozporządzenia zmienił nazwę "sztuczna inteligencja" na "superinteligencja". Ma to doprowadzić do zmiany terminologii we wszystkich dokumentach urzędowych. Prezydent zapewnił, że "wszystkim uczestnikom spotkania spodobała się nowa nazwa".