Historyczne porozumienia podpisane. Trump: jesteśmy tu dziś po to, by zmienić bieg historii

W Białym Domu w Waszyngtonie odbyła się uroczystość podpisania porozumienia o normalizacji stosunków pomiędzy Izraelem a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi i Bahrajnem. - Jesteśmy tu dziś po to, by zmienić bieg historii - powiedział gospodarz ceremonii prezydent USA Donald Trump.

Mówiąc z balkonu Białego Domu, Trump stwierdził: "jesteśmy tu dziś po to, by zmienić bieg historii". Wydarzenie nazwał "wielkim krokiem do tego, by ludzie wszystkich wyznań i środowisk żyli razem w pokoju i dobrobycie". Zadeklarował, że trzy kraje Bliskiego Wschodu "będą pracować razem, bo są przyjaciółmi". Mówił też o "świcie nowego Bliskiego Wschodu".