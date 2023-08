Kobieta w ósmym miesiącu ciąży oskarżona o napaść z bronią w ręku. Przez błąd oprogramowania

32-letnia Amerykanka z Detroit złożyła pozew przeciwko miastu w związku z niesłusznym aresztowaniem, do którego doszło, gdy była w ósmym miesiącu ciąży. Ciężarna została wówczas oskarżona o napaść i kradzież samochodu, ponieważ błędnie wskazało ją oprogramowanie służące do rozpoznawania twarzy.

Ciężarna niesłusznie aresztowana

Z treści pozwu wynika, że do zatrzymania 32-latki doszło 16 lutego rano. Kobieta zajmowała się przygotowaniem dwójki swoich dzieci do szkoły, gdy przed jej drzwiami pojawiło się sześciu policjantów. Mieli ze sobą nakaz aresztowania, w którym zarzucano jej napaść i kradzież samochodu. Na początku Porcha Woodruff miała pomyśleć, że funkcjonariusze jedynie żartują, biorąc pod uwagę, że na pierwszy rzut oka było widać, że jest w zaawansowanej ciąży - był to ósmy miesiąc. Mimo to trafiła do aresztu.