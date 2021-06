Tysiące migrantów ofiarami porwań, gwałtów i napaści

Raport opracowany przez organizację Human Rights First z Nowego Jorku dokumentuje przypadki migrantów i osób ubiegających się o azyl, które utknęły w Meksyku od czasu objęcia urzędu przez prezydenta USA Joe Bidena 20 stycznia. Liczba przypadków wzrosła w ostatnich tygodniach z około 500 zarejestrowanych takich incydentów w kwietniu do 3300 do połowy czerwca.