Ponad milion wykrytych przypadków koronawirusa w USA

Po dwóch dniach spadków w USA w ciągu ostatnich 24-godzin odnotowano wzrost dobowej liczby zgonów na COVID-19 do 2207. Na skutek epidemii zmarło już więcej Amerykanów niż zginęło ich podczas wojny w Wietnamie - wynika z najnowszych danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa. Od początku epidemii w USA odnotowano 58 356 zgonów z powodu koronawirusa. W wojnie w Wietnamie (1955-1975) śmierć poniosło 58 220 amerykańskich żołnierzy. Prezydent Donald Trump stwierdził we wtorek, że władze USA rozważają testy na koronawirusa dla pasażerów samolotów przylatujących na terytorium Stanów Zjednoczonych z innych państw. Wśród ewentualnych takich krajów wymienił Brazylię. W USA wciąż obowiązuje zakaz przylotów z większości państw europejskich.

Ponad milion przypadków koronwairusa w USA

Z przedstawionego we wtorek bilansu Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore wynika, że od początku epidemii w Stanach Zjednoczonych wykryto już ponad milion przypadków zakażenia koronawirusem. W żadnym innym państwie świata nie zdiagnozowano tylu przypadków koronawirusa co w USA. Druga pod tym względem Hiszpania - jak podaje uniwersytet - ma około 232 tysiące pozytywnych wyników. Trzecie na liście są Włochy z około 200 tysiącami wykrytych przypadków.

Statystycznie na 100 tysięcy mieszkańców USA przypadają 302 pozytywne wyniki testu. W Hiszpanii to 451, we Włoszech 330, a w Wielkiej Brytanii 236 - wynika z bilansu prowadzonego przez dziennik "New York Times". Epicentrum epidemii w USA jest stan Nowy Jork. Około 295 tysięcy pozytywnych wyników testów odnotowano właśnie tam (ok. 1500 na 100 tysięcy mieszkańców). W stanie New Jersey takich rezultatów badań jest około 114 tysięcy, a w Massachusetts - około 56,5 tysiąca. Najmniej pozytywnych wyników spośród wszystkich amerykańskich stanów ma Alaska - 345.