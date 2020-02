Pompeo ostrzega: ingerowanie w nasze wybory jest nie do przyjęcia

Sekretarz stanu Mike Pompeo oświadczył we wtorek, że Stany Zjednoczone odpowiedzą na próby ingerowania w tegoroczne amerykańskie wybory przez Rosję lub jakiekolwiek inne państwo. Wywiad USA uznał, że Rosja ingerowała w amerykańskie wybory w 2016 roku, czemu Kreml zaprzecza.

"Ingerowanie w nasze wybory jest nie do przyjęcia" - powiedział sekretarz Mike Pompeo podczas konferencji prasowej w Waszyngtonie. Dodał, że jeśli Rosja lub jakiekolwiek inne państwo "poczynią kroki, by podważyć nasz proces demokratyczny", to Stany Zjednoczone "w odpowiedzi podejmą działania".