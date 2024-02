Republikanie i demokraci porozumieli się w sprawie ustawy o pomocy Ukrainie i reform imigracyjnych. "Przyszedł czas decyzji"

"Republikanie powiedzieli, że granica jest priorytetem i powinniśmy stworzyć ponadpartyjną ustawę, by kontrolować granicę. Zrobiliśmy to. Mamy porozumienie" - napisał. Zapowiedział opublikowanie tekstu projektu w weekend oraz głosowanie nad nim w przyszłym tygodniu. "Przyszedł czas decyzji" - oznajmił.

Niepewny los ustawy

Murphy jest obok republikanina Jamesa Lankforda i niezależnej senator Kyrsten Sinemy głównym autorem projektu. Choć szczegóły nie są jeszcze znane, oczekuje się, że zawiera on ponad 105 miliardów dolarów środków na wsparcie Ukrainy , Izraela , Tajwanu oraz zabezpieczenie południowej granicy USA, a także szereg restrykcyjnych reform dotyczących zasad ubiegania się o azyl. Z wypowiedzi zaangażowanych polityków i przecieków do prasy wynika, że wśród rozwiązań jest zaostrzenie kryteriów pozwalających na rozpatrzenie wniosków o azyl oraz przyznanie prezydentowi wyjątkowych uprawnień do zawieszenia przyjęć nowych wniosków i przyspieszonego usuwania niespełniających kryteriów migrantów.

Lankford i prezydent Biden ocenili, że byłyby to najbardziej restrykcyjne regulacje w historii kraju. Mimo to los ustawy jest niepewny, bo choć pierwotnie zmiany na granicy były warunkiem republikanów dla zgody na pomoc dla Ukrainy, to politycy partii w Izbie Reprezentantów - ze spikerem Mike'iem Johnsonem na czele - wielokrotnie sugerowali, że go odrzucą, bo nie idzie zbyt daleko. Johnson twierdzi jednocześnie, że prezydent nie potrzebuje dodatkowych uprawnień do zabezpieczenia granicy. Przeciwko ustawie energicznie i publicznie lobbuje Donald Trump. Z kolei demokraci i część republikańskich senatorów twierdzą, że rzeczywistym powodem oporu części prawicy są naciski byłego prezydenta, dla którego kryzys graniczny jest głównym tematem kampanii wyborczej.