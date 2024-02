Porozumienie miało być "mocną odpowiedzią" dla "przeciwników Ameryki". Republikanie zmieniają zdanie 

O decyzji Mitcha McConnella ogłoszonej w poniedziałek na zamkniętym spotkaniu republikańskich senatorów najpierw poinformowały media, a później potwierdził to republikański architekt ustawy James Lankford. On sam nie potrafił określić, czy w planowanym na środę głosowaniu zagłosuje za zamknięciem debaty nad projektem i dalszym procedowaniem.

Upadek porozumienia?

Według Politico, zwrot McConnella, który przez miesiące usilnie przekonywał partyjnych kolegów do poparcia zarówno reform imigracyjnych, jak i pieniędzy dla Ukrainy, oznacza niemal pewny upadek ogłoszonego w niedzielę wieczorem porozumienia. Do przegłosowania ustawy w Senacie potrzeba 60 głosów, co oznacza konieczność poparcia co najmniej 9 z 49 republikańskich senatorów.