"Większy niż za życia". Pomnik George'a Floyda odsłonięty

W New Jersey odsłonięto pomnik ku czci George'a Floyda, Afroamerykanina zmarłego w wyniku policyjnej interwencji. Rzeźba przedstawia Floyda siedzącego na ławce. Śmierć George'a Floyda w maju 2020 roku wywołała masowe protesty w USA.

W mieście Newark w stanie New Jersey 16 czerwca odsłonięto pomnik George'a Floyda. Monument ma tam stać przez co najmniej rok. W trakcie uroczystości głos zabrał Ras Baraka, burmistrz Newark. Wyraził nadzieję, że pomnik zainspiruje mieszkańców do walki o równość rasową i podtrzyma zaangażowanie, który pojawiło się w odpowiedzi na tragiczną śmierć George'a Floyda.