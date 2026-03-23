Pomnik Kolumba stanął obok Białego Domu. Trump: amerykański bohater

W Białym Domu powstanie nowa sala balowa Źródło: Reuters

Pomnik Krzysztofa Kolumba stanął w weekend przed jednym z budynków biurowych, Eisenhower Executive Office Building, na terenie kompleksu Białego Domu. Mierzy 13 stóp, czyli ok. cztery metry wysokości. Nie jest on jednak dostępny dla zwiedzających z bliska i został odgrodzony.

Pojawienie się pomnika Kolumba obok Białego Domu stacja CNN nazywa "najnowszym przejawem starań administracji Trumpa o zmianę sposobu przedstawiania kultury i historii w stolicy kraju".

O co chodzi z pomnikiem Kolumba

CNN zauważa, że pomnik jest repliką pomnika, który stał w Baltimore, odkąd został odsłonięty przez Ronalda Reagana w 1984 roku. W 2020 roku został jednak przewrócony w trakcie protestów na rzecz sprawiedliwości rasowej po zabójstwie George'a Floyda, a następnie wrzucony do wody w miejskim porcie.

Wówczas wiele pomników Kolumba znajdujących się w różnych miastach zostało strąconych przez manifestujących. Kolumb - jak przypomina CNN - od dawna budzi kontrowersje ze względu na sposób, w jaki traktował społeczność rdzennych mieszkańców kontynentu i rolę, jaką odegrał w początku europejskiej kolonizacji obu Ameryk.

Trump o Kolumbie: bohater

Pomnik, który stanął obok Białego Domu, jest prezentem od Konferencji Przewodniczących Głównych Organizacji Włosko-Amerykańskich. W liście datowanym na 22 marca Donald Trump podziękował organizacji za "niezwykłą hojność". Nazwał jednocześnie Kolumba "amerykańskim bohaterem i jedną z najdzielniejszych oraz najbardziej wizjonerskich osób, jakie kiedykolwiek stąpały po Ziemi", a protestujących, którzy obalili pomnik - "antyamerykańskimi".

Organizacja poinformowała, że replika zawiera w sobie elementy oryginalnego pomnika, które zostały wyłowione w porcie. "Pomniki Kolumba od dawna są symbolem dumy i tożsamości kulturowej dla ponad 18 milionów Amerykanów pochodzenia włoskiego" - przekazał przewodniczący grupy Basil Russo w komunikacie.

Przedstawiciel Białego Domu Davis Ingle przekazał "New York Times'owi", że "w tym Białym Domu Krzysztof Kolumb jest bohaterem, a prezydent Trump zadba o to, by był tak czczony przez kolejne pokolenia".

Administracja Trumpa podejmuje podobne działania wobec innych pomników, które zostały usunięte wskutek protestów po śmierci Floyda, dodaje CNN. Jak dotąd ponownie postawiono pomnik generała Konfederatów Alberta Pike'a w Waszyngtonie oraz ogłoszono plany przywrócenia pomnika poświęconego Konfederacji na Cmentarzu Narodowym w Arlington w stanie Wirginia.

Opracowała Paulina Borowska / az