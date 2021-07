Pierwsze plany usunięcia pomnika zakończyły się tragedią. Po latach generał Lee znika z parku w Charlottesville

Pomnik generała Roberta Lee, dowódcy wojsk Konfederacji z czasów amerykańskiej wojny secesyjnej został usunięty z parku miejskiego w Charlottesville w stanie Wirginia. Ma trafić tymczasowo do magazynu. Decyzja miejskich władz zapadła cztery lata po tym, jak pierwsze plany usunięcia pomnika wywołały protesty skrajnie prawicowych organizacji, które zakończyły się śmiercią jednej z konstrmanifestantek.

Lokalne władze zdecydowały o przeniesieniu pomnika generała Roberta Lee, głównodowodzącego armią Skonfederowanych Stanów Ameryki z czasów wojny secesyjnej oraz stojącego nieopodal pomnika generała Thomasa "Stonewalla" Jacksona z parku miejskiego do magazynu. Rada miejska ma w przyszłości zdecydować, gdzie je ostatecznie umieścić.

Pierwsze plany usunięcia pomników z przestrzeni publicznej pojawiły się w 2017 roku, co doprowadziło do zorganizowania przez grupy skrajnej prawicy protestów. Podczas demonstracji w sierpniu 2017 roku 20-letni James Alex Fields Jr. wjechał samochodem w tłum kontrdemonstrantów, zabijając 32-letnią Heather Heyer i raniąc co najmniej 19 osób.