Pomnik dowódcy Konfederatów usunięty z gmachu amerykańskiego Kongresu

Posąg z brązu dowódcy wojsk Konfederacji generała Roberta E. Lee władze Wirginii przekazały Kongresowi w 1909 roku. W nocy z niedzieli na poniedziałek usunięto go z gmachu amerykańskiego Kongresu i przeniesiono do muzeum w Richmond.

Gubernator Wirginii Ralph Northam ogłosił w poniedziałek, że będzie dążył do zastąpienia pomnika dowódcy Konfederatów posągiem Barbary Johns, która w 1951 roku w wieku 16 lat protestowała przeciwko złym warunkom w jej szkole dla Afroamerykanów w mieście Farmville. Jej sprawa znacząco wpłynęła na decyzję Sądu Najwyższego o zniesieniu segregacji rasowej w szkołach publicznych w USA.

"Kongres będzie kontynuował pracę, by uwolnić Kapitol od hołdów nienawiści"

- Wszyscy powinniśmy być dumni z tego ważnego kroku naprzód dla naszego stanu i kraju - powiedział Northam. - Konfederacja jest symbolem rasistowskiej i prowadzącej do podziałów historii Wirginii. Nadeszła pora, by opowiadać naszą historię obrazami wytrwałości, różnorodności i integracji - dodał.

Szefowa Izby Reprezentantów Nancy Pelosi uznała usunięcie pomnika za "dobrą wiadomość". - Kongres będzie kontynuował pracę, by uwolnić Kapitol od hołdów nienawiści, gdy walczymy, by położyć kres pladze rasizmu w naszym kraju - zapowiedziała w oświadczeniu. Jej zdaniem w USA "nie ma miejsca" na symbole Konfederacji.

Usuwanie pomników Konfederatów po zabiciu George'a Floyda

W ostatnich latach w USA obalanych lub usuwanych jest coraz więcej pomników Konfederatów, ich przeciwnicy argumentują, że jest to konieczne, gdyż gloryfikują one rasizm i nietolerancję. W 2017 roku po ogłoszeniu decyzji o usunięciu pomnika generała Lee w Charlottesville w tym górskim mieście w Wirginii doszło do starć, zginęła jedna osoba.