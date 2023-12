Joe Biden napisał list do Donalda Tuska

"Polska jest jednym z najbliższych partnerów Stanów Zjednoczonych w zakresie bezpieczeństwa i jednym z naszych najbardziej niezłomnych sojuszników. Wkład twojego kraju dla sojuszniczego bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO, obecność naszych żołnierzy na waszym terytorium i wasze oddanie dla wymogu NATO w zakresie wydatków na obronność stanowią przykład. Nie mogę się doczekać, by towarzyszyć ci w osiągnięciu waszych celów w zakresie modernizacji armii i umacnianiu Sojuszu NATO" - podkreśla Biden.

"Bardzo cenimy także wartość naszego strategicznego partnerstwa z Polską w dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego. Jesteśmy dumni, że Polska wybrała Stany Zjednoczone jako swojego partnera w budowie pierwszej elektrowni jądrowej i oczekujemy na wypełnienie naszego porozumienia w tym obszarze i pogłębienie naszego partnerstwa energetycznego. Współpraca w zakresie cywilnej energii jądrowej stanowi filar naszych ekonomicznych więzi, demonstruje podzielane przez nas przywiązanie do wzmocnienia europejskiego bezpieczeństwa energetycznego oraz zaradzenia kryzysowi klimatycznemu" - czytamy.

"Nie mogę się doczekać kontynuacji naszej bliskiej współpracy w sprawie Ukrainy, w celu obrony jej suwerenności i integralności terytorialnej przed brutalną napaścią Rosji. Pozostajemy wdzięczni Polsce za zapewnienie i ułatwienie Ukrainie wsparcia w dziedzinie bezpieczeństwa, między innymi przez hojność, jaką pokazały polskie rodziny, otwierając swoje serca i domy dla ponad miliona ukraińskich uchodźców. Widziałem to zdecydowanie i hojność podczas mojego pierwszego przyjazdu do Warszawy. Zapewniam cię, że Stany Zjednoczone będą dalej stały razem z Polską i ponownie sprzeciwiały się wtargnięciu autorytaryzmu do Europy" - brzmi dalsza część listu.