Ambasador Polski w USA Marek Magierowski: zależy nam na zwiększeniu liczby amerykańskich żołnierzy w Polsce

Zdajemy sobie sprawę z tego, jakie ogromne znaczenie, jeśli chodzi o odstraszanie, ma fizyczna obecność żołnierzy amerykańskich na terytoriom tego czy innego kraju NATO - mówił polski ambasador w USA Marek Magierowski w rozmowie z korespondentem "Faktów" TVN Marcinem Wroną. Dyplomata przypomniał, że w Polsce zostało utworzone stałe dowództwo V korpusu armii Stanów Zjednoczonych, ale ocenił, że "to nam oczywiście nie wystarczy". - Chcielibyśmy, aby tych żołnierzy było jak najwięcej - oznajmił.

Ambasador RP w Waszyngtonie Marek Magierowski rozmawiał w środę z korespondentem "Faktów" TVN w USA Marcinem Wroną. Był pytany miedzy innymi o potrzebę wzmocnienia polskiej obrony przeciwlotniczej w związku z tragedią w Przewodowie, gdzie w połowie listopada doszło do wybuchu rakiety.

Magierowski o znaczeniu obecności amerykańskich żołnierzy

Jego zdaniem "trzeba też pamiętać o tym, że walczymy o wzmocnienie zdolności obronnych wszystkich krajów wschodniej flanki". - Mamy głębokie przekonanie, że to są te kraje, które są najbardziej narażone na agresywną postawę Rosji w najbliższych latach - wyjaśnił dyplomata.

Ambasador Polski w USA o Przewodowie: komunikacja była niemal bezbłędną

- To był też dowód na to, jak bardzo poważnie Amerykanie traktują nas jako partnera i jak my traktujemy swoje zobowiązania sojusznicze. NATO zawsze było organizacją, która opierała się na wzajemnym zaufaniu oraz na wiarygodności - stwierdził.