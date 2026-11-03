Świat Politico: Republikanie obwiniają Trumpa za spodziewaną porażkę w wyborach Adam Styczek |

Donald Trump, wiec w stanie Iowa Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/LAURA BRETT

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Jak pisze Politico, powołując się na kilkunastu kongresmenów, działaczy i kandydatów partii, na prawicy powszechne jest poczucie, że postawa prezydenta - a przede wszystkim wojna z Iranem - osłabiła ich pozycję i może pogrzebać ich szanse w wyborach.

- Na początku tego roku był moment, w którym naprawdę poczuliśmy, że możemy pójść na przekór historii - powiedział jeden z republikanów w Izbie Reprezentantów, odnosząc się do zasady, że partia prezydenta zwykle przegrywa wybory w połowie jego kadencji. - Ale potem Trump zbombardował Iran i od tej pory spadała na nas jedna rzecz po drugiej - dodał.

Republikański konsultant T.W. Arrighi kpił z występów prezydenta na wiecach i jego częstych pochwał pod adresem pośladków republikańskiego senatora Jona Husteda. - Myślę, że tyłek Jona Husteda i Nicki Minaj to świetny przekaz zamykający kampanię - powiedział z przekąsem. Ocenił, że ludzie "wezmą się" za Trumpa po wyborach.

USA. Donald Trump zaprosił na scenę raperkę Nicki Minaj Źródło: Reuters

Trump krytykowany przez republikańskich polityków i działaczy

Inni republikańscy działacze, porównując Trumpa z Barackiem Obamą, oceniali obecnego prezydenta mniej korzystnie. - On przynajmniej wyrolował swoich wrogów, nigdy swoich przyjaciół - powiedział jeden cytowany kongresmen.

Według krytyków, działania Trumpa zaszkodziły najbardziej tam, gdzie w tym roku odbywają się kluczowe dla układu sił w Kongresie wybory. Wojna z Iranem podniosła ceny paliw i nawozów, co wpłynęło szczególnie wyraźnie na wybory w regionie Środkowego Zachodu.

Cła i wojna handlowa z Kanadą stanowią poważny problem w stanach, w których toczy się zacięta walka wyborcza, położonych przy granicy z Kanadą, takich jak Maine i Michigan.

Kontrowersje wokół działań służb egzekwujących przepisy imigracyjne dotknęły szczególnie stany przygraniczne, w których mieszka wielu Latynosów, takie jak Arizona i Teksas, a cofnięcie tymczasowego statusu ochronnego dla Haitańczyków i Wenezuelczyków rozwścieczyło wyborców z Florydy.

Sondaże przewidują porażkę republikanów

Portal przewiduje, że jeśli partia poniesie naprawdę srogą porażkę, "ciche oskarżenia o przypisywanie mu winy mogą przerodzić się w publiczną krytykę", a republikanie skupią się na tym, jak odzyskać wyborców w 2028 r. i zaczną walczyć o swoją przyszłą pozycję w partii.

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Sondaże wskazują, że ciężka porażka republikanów jest możliwa. Jak wynika z ostatniej serii sondaży Siena College dla "New York Timesa" przed wtorkowymi wyborami, kandydaci demokratów mają przewagę w każdym z siedmiu kluczowych pojedynków, które zdecydują o układzie sił w Senacie.

Te i inne badania sugerują, że opozycja nie jest bez szans nawet w głęboko konserwatywnych bastionach republikanów, takich jak Karolina Południowa czy Nebraska.