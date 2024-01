Wskoczyła do stawu, by ratować dziewczynkę. Nagranie

Bohaterska interwencja policjantki w amerykańskim stanie Vermont. Kobieta uratowała ośmioletnią dziewczynkę, która wpadła do zamarzniętego stawu podczas zabawy z rodzeństwem. Nagranie z policyjnej kamery pokazuje, jak dramatyczna była walka o życie dziecka. - Poziom adrenaliny był wysoki. Zanim dotarłam na miejsce wiedziałam, co mnie czeka i że muszę tam być jak najszybciej - opowiada funkcjonariusza w rozmowie z CNN. W lodowatej wodzie znalazła się też młodsza siostra ośmiolatki, którą wyłowił 80-letni mężczyzna.

Do zdarzenia doszło 17 grudnia ubiegłego roku w mieście Cambridge w stanie Vermont – podała policja stanowa w piątkowym komunikacie prasowym.

Ośmiolatka i jej sześcioletnia siostra bawiły się na zamarzniętym stawie znajdującym się na prywatnym terenie, gdy w pewnym momencie cienki lód pod ciężarem dzieci załamał się i dziewczynki wpadły do lodowatej wody. 80-letniemu właścicielowi posesji udało się wyciągnąć młodszą z sióstr na brzeg, ale druga z dziewczynek pozostała w wodzie. Mężczyzna zadzwonił pod 911.

Dramatyczna akcja ratunkowa na nagraniu

W pobliżu znajdowała się policjantka Michelle Archer, która przybyła na miejsce niecałe pięć minut później. Kobieta pobiegła w stronę stawu ze sprzętem do ratowania tonących. Policja udostępniła w piątek nagranie z kamery, umieszczonej na mundurze funkcjonariuszki.

Policjantka powiedziała stacji CNN, że dostrzegła w wodzie nieruchomą dziewczynkę. - Miałam jakąś wewnętrzną siłę - ruszyłam do działania. Nie wiem, czy to efekt policyjnego szkolenia, czy instynkt. Ale wtedy nie było we mnie ani odrobiny strachu - relacjonowała.