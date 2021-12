Zamiast paralizatora wyciągnęła broń. Ława przysięgłych uznała policjantkę winną zabójstwa

- Będę żądała, aby pozostała w areszcie bez możliwości opuszczenia go za kaucją – powiedziała sędzia Chu. – Nie mogę traktować tej sprawy inaczej, niż jakiejkolwiek innej – wyjaśniła.

Spory prawne w sprawie zabójstwa Daunte Wrighta

Kwestią sporną było to, czy ława przysięgłych uzna jej działania za lekkomyślne, co jest złamaniem stanowych statutów dotyczących zabójstwa – czy też uzna to zdarzenia za fatalny w skutkach błąd, który nie gwarantuje odpowiedzialności karnej.