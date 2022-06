Policjant zawiesił na drzwiach nazistowski symbol. Dostanie 1,5 miliona dolarów za rezygnację ze służby

Zastępca szeryfa w miejscowości Kent niedaleko Seattle zawiesił na drzwiach swojego gabinetu nazistowski symbol i żartował z Holokaustu. Został zawieszony, jednak władze miasta stwierdziły, że zgodnie z prawem nie mogą go usunąć ze stanowiska. W zamian za dobrowolne odejście ze służby policjantowi wypłacone zostanie ponad 1,5 miliona dolarów odszkodowania.

We wrześniu 2020 roku zastępca szeryfa w Kent niedaleko Seattle, 27-letni Derek Kammerzell, "ozdobił" swoje drzwi insygniami Schutzstaffel Obergruppenführer - jednego z najwyższych rangą stopni w nazistowskiej formacji SS. Znak wisiał na jego drzwiach przez dwa tygodnie do czasu, gdy ktoś zgłosił sprawę jego przełożonemu, a ten nakazał usunięcie znaku.

Po tym incydencie Derek Kammerzell został dyscyplinarnie zawieszony na dwa tygodnie za dyskryminację oraz zachowanie niegodne funkcjonariusza. 27-latek wykorzystał jednak w tym okresie standardowy urlop, dzięki czemu otrzymał przysługującą mu wypłatę, a po dwóch tygodniach wrócił do pracy.

Żarty z Holokaustu

Do sprawy wrócono po protestach m.in. miejscowej społeczności żydowskiej, a władze miasta w grudniu 2021 roku zdecydowały o wysłaniu Kammerzella na płatny urlop administracyjny. Zaapelowały do niego również o ustąpienie ze stanowiska. Policjant nie chciał się jednak na to zgodzić, więc miasto wszczęło śledztwo w sprawie jego zachowania.