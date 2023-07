Policjant stanie przed sądem. Miał ukraść z kasyn równowartość ponad 670 tysięcy złotych

Jak twierdzi prokuratura Caleb Rogers w ciągu pięciu miesięcy, od listopada 2021 do lutego 2022 roku, trzykrotnie napadł na kasyna w Los Angeles, używając służbowej broni. Podczas dwóch skoków miał ukraść łącznie ponad 85 tysięcy dolarów w gotówce. Został złapany w trakcie trzeciego napadu, kiedy to usiłował wynieść kolejne 79 tysięcy. Jego motywami miały być uzależnienie od hazardu i długi.

Rogers jest pracownikiem policji w Las Vegas od 2015 roku. Po ujęciu, 33-latek został pozbawiony uprawnień, ale w dalszym ciągu pozostaje zatrudniony. Do czasu zakończenia procesu będzie przebywał na bezpłatnym urlopie. Rozprawa ruszy w poniedziałek. Zeznawać przeciwko niemu będą kasjerzy i ochroniarze zrabowanych kasyn, a także brat policjanta, który rozpoznał go na nagraniach z monitoringu, zarejestrowanych podczas pierwszych dwóch skoków.

Zdaniem adwokata Rogersa zebrane przeciwko jego klientowi dowody nie są wystarczające, by orzec o jego winie w przypadku dwóch pierwszych napadów. Utrzymuje on, że FBI we współpracy z policją z Los Angeles zmusiło dwóch świadków do złożenia obciążających 33-letniego policjanta, by móc zamknąć obie sprawy.