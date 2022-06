Policjant oskarżony o morderstwo uchodźcy z Konga

Zgodnie z nagraniem policji podczas kontroli drogowej Lyoya wydawał się zdezorientowany tym, co mówił funkcjonariusz. Uciekł z samochodu, a kiedy Schurr go złapał doszło do szarpaniny. Po około 90 sekundach policjant znalazł się na Lyoyi, który leżał twarzą do ziemi. Krzycząc "puść paralizator!", policjant strzelił Kongijczykowi w tył głowy.